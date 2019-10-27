تكنولوجيا: رواندا تتلقى دعما لمشروعات الطاقة الشمسية فى مواجهة تغير المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت حكومة رواندا دفعة مالية بلغت 9 ملايين دولار أمريكى من قبل المختبر العالمى للابتكار لتمويل المناخ"، لدعم مشروعاتها الطموحة فى مجال الطاقة الشمسية".
وذكرت صحيفة (نيو تايمز) فى كيجالى أن هذا التمويل سيسرع بنشر أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل، على ضوء أن رواندا تستهدف ربط 300 ألف منزل سنويا بحلول الطاقة خارج الشبكة إذا كانت تريد تحقيق هدف الوصول عام 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع بحلول 2024 أن تساهم الحلول خارج الشبكة بنسبة تصل إلى 48% من الكهرباء الوطنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يأتي هذا الدعم المادي لمساعدة الشركات المطورة والمساهمة في هذا المشروع والتي غالبا ما تكون مقيدة بسبب الضمانات الكبيرة المطلوبة
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