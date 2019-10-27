شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكتشفون: الكون يتوسع بسرعة أكبر مما كان يعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرك العلماء أن الكون يتوسع الكون بسرعة أكبر مما كان يعتقد في السابق، وهو ما أثار حيرتهم وتسبب فى أزمة فى مدى دقة النموذج القياسي لعلم الكونيات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتمد هذا النموذج على قياسات المسافات الطويلة للإشعاع الذي خلفه الانفجار العظيم الذي شكل الكون قبل 13.8 مليار سنة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد وجد علماء الفيزياء الذين يلاحظون الضوء من قرب، بعض الظواهر التى تعد دليلا على معدلات مختلفة وأسرع من توسع الكون.

وتوصل العلماء لهذه النتائج بناء على قياسات ثلاث لمجرات ساطعة تسمى كوازار، وهو ما يثير المخاوف حول الحاجة لفيزياء جديدة لشرح هذه التناقضات.

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وأجرى الفيزيائيان جيف تشن وكريس فاسناخت من جامعة كاليفورنيا، هذه القياسات للمجرات شديدة السطوع والنشطة والبعيدة التى تحتوي على ثقوب سوداء هائلة الحجم تنبعث منها غالبًا نفاثات هائلة من مادة شديدة التسارع.

ولدراسة الأنظمة الثلاثة، استخدموا كلا من تلسكوب هابل الفضائي ونظام البصريات التكيفية التابع لمرصد دبليو إم كيك، ويمكن أن تعوض أنظمة البصريات التكيفية التشوه الجوي الذي تتم رؤيته بواسطة التلسكوبات الأرضية.

وتتعارض هذه النتائج مع النموذج القياسي لعلم الكونيات، وهذا يشير إلى أن الكون بدأ في التوسع بسرعة، ثم تباطأ بفضل الجاذبية لما يسمى بالمادة المظلمة، قبل أن يتسارع أخيرًا مرة أخرى بفضل القوة الغامضة للطاقة المظلمة.