شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت على شكل كلب يمكنه تشغيل الميكروويف واستخدام المكنسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تنزعج من تشغيل الميكروويف أو المكنسة الكهربائية وتتمنى لو كان بإمكانك امتلاك جهاز يقوم بهذه المهام اليومية بدلا منك، فيمكن لروبوت جديد على شكل كلب مساعدتك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فكشفت شركة يابانية عن هذا الروبوت العام الماضى، والذى يطلق عليه اسم Aibo، لكنها قررت إضافة بعض المزايا الجديدة، والتى ستسمح للكلب الآلى الصغير بالتواصل مع مجموعة من الأجهزة الذكية المنزلية للمساعدة فى جعل الحياة أسهل.

واستعرضت الشركة المزايا الجديدة خلال معرض CEATEC فى طوكيو، وهو أكبر معرض تجارى لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات فى اليابان.

وكشفت التجربة أن Aibo سيكون قادرا على التواصل لاسلكيًا بالميكروويف، مما يجعله قادرا على بدء طهى وجبة خفيفة بمجرد عودة مالكيه إلى المنزل بعد يوم طويل، كما يمكن لـAibo أيضًا تلقى إشارة من الغسالة أو المجفف لتنبيه مالكيه عند الانتهاء من الغسيل، وربما الأهم من ذلك هو أن Aibo يمكنها استخدام المكنسة كهربائية ذاتية التشغيل.