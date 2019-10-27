الأرصاد تطمئن المواطنين: الإعصار "حمادة" مش جاي وموجة الطقس السيئ إنتهت

الموجز



قال الدكتور إبراهيم عطا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن ما تعرضت له مصر في الفترة السابقة لم يكن إعصارًا بل منخفضًا جويا، موضحًا في الوقت ذاته أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت على مصر، والمنخفض الجوي سينتقل خلال ساعات تجاه المشرق العربي ليكون تأثيره على فلسطين.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور": "إن شاء الله تكون مطرة خير على أشقائنا في فلسطين الحبيبة"، متوقعًا أن يحدث هناك تحسن تدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الأحد، كما ذكر أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط صالحة لكل الأعمال البحرية اليوم أيضًا.

وأشار إلى أن مصر لم تتعرض لإعصار، حيث إن الإعصار لا يتكون إلا على المسطحات المائية الكبيرة مثل المحيطات، موضحًا أن الهيئة لا تتلقى أي تعليمات من جهات سياسية في الدولة، ويوجد فصل تام بين السياسة والأرصاد الجوية، كما أن الهيئة تعلن كل الظواهر التي ترصدها على المواطنين إلى التعظيم من الحدث في حالة وجود ظاهرة جوية مفاجئة حتي يأخذ كل مواطن حذره.

من ناحية أخرى، قال: "الناس على طول بتطلع شائعات على الدولة المصرية وفبركة بيانات على الفيس بوك، البلد بتاعتنا محيرة الدنيا كلها، إحنا على مستوى العالم البلد الوحيدة اللي فيها تنمية في كافة المحاور والأصعدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير يمينا ويسارًا من أجل جذب الاستثمارات، بس عندنا ناس كده بيحبوا يفرقعوا أي حاجة وخلاص".