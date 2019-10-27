تكنولوجيا: قريبا.. رواد الفضاء يتمكنون من إعادة تدوير البلاستيك خارج الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمكن رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية قريباً من إعادة تدوير البلاستيك الخاص بهم في المدار، وذلك لصنع الأدوات الفضائية وأدوات المائدة المختلفة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ترسل وكالة ناسا جهازًا مُصمم خصيصًا لهذا الغرض إلى محطة الفضاء المدارية، والذى يمكنه إذابة قصاصات البلاستيك في حبر للطابعة ثلاثية الأبعاد.
وسيسمح ذلك لرواد الفضاء بمعالجة الأدوات ذات الاستخدام الواحد القديمة واستخدام المواد مرة أخرى لصنع شيء جديد عدة مرات.
وسيكون بإمكان رواد الفضاء استخدام الجهاز لطباعة الأدوات وقطع الغيار، بما في ذلك أدوات التثبيت والسكاكين.
طابعة ثلاثية الابعاد
وسترسل شركة Made In Space، -التى عملت مع ناسا على إنشاء الجهاز-، الابتكار الجديد إلى المدار على متن سفينة الفضاء Cygnus للشحن، والتي ستنطلق في 2 نوفمبر المقبل.
وسيتم تقسيم البلاستيك إلى خليط من الأسمنت الفضائي، والذي يحول البلاستيك القديم مرة أخرى للطباعة ثلاثية الأبعاد، من أجل إعادة استخدامه باستمرار.
وقالت الشركة: "ستحدث دورة حياة الاستدامة البلاستيكية في المدار من خلال تزويد رواد الفضاء بالقدرة على تحويل العبوات البلاستيكية والقمامة إلى مواد وسيطة لإعادة استخدامها من جانب الطابعة".
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