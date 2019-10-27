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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لطرح نظام تشغيل Windows 10x لأجهزة اللاب توب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ مستند تصميم داخلى لنظام التشغيل Windows 10x القادم، وتم اكتشاف المستند بواسطة موقع WalkingCat، وهو متوفر على الإنترنت ويوفر بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت باستخدام Windows 10x.
ووفقا لموقع theverge الأمريكى، كشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل Windows 10X باعتباره نظام التشغيل الذى يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة للشركة، لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة.
وأكدت حتى الآن رسميًا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطى والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة ابدأ وشريط المهام، ولكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لجلب تلك التغييرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.
وفى نظام التشغيل Windows 10X ، تشير مايكروسوفت إلى "قائمة ابدأ" باسم المشغل، والتى تركز بشكل أكبر على البحث المحلى، وسيقوم Windows 10X أيضًا بتحسين تجربة مصادقة التعرف على الوجه لـ Windows Hello.
ويندوز 10X
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