تكنولوجيا: علماء يتوصلون لتفاصيل جديدة عن التصادم الضخم للكواكب الخارجية البعيدة

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قد تكون هذه علامة على أن علماء الفلك يرون بقايا غبار حديث إلى حد ما، حيث قالت أليسيا وينبرجر، عالمة هيئة التدريس بمعهد كارنيجي للعلوم في واشنطن، والباحث الرئيسي في المشروع: "هذه فرصة نادرة لدراسة التصادمات الكارثية التي تحدث في وقت متأخر من تاريخ نظام الكواكب".
وتُظهر ملاحظات SOFIA التغييرات في القرص الخاص بالغبار على مقياس زمني مدته بضع سنوات فقط، لكن هذا الاصطدام وقع منذ زمن طويل، وعلى العلماء تجميع قصة ما حدث من أدلة متفرقة.
وتأكد العلماء أن هذا الغبار عبارة عن تصادم كوكبى، حيث إن هذا النظام الشمسي البعيد يقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية، في منطقة مليئة بالنجوم لا يقل عمرها عن مليار عام، مما يعني أن حطام ولادة أى جسم فى النظام كان يجب أن يبرد الآن ولكن هذا لم يحدث.
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