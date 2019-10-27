شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوصلون لتفاصيل جديدة عن التصادم الضخم للكواكب الخارجية البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء حالة من التصادم الضخم لـ كواكب خارجية بعيدة، وذلك من خلال رصد غبار دافىء فى النظام النجمي الذى يسمى BD +20 307، وعندما قاموا بتسجيل الوصول باستخدام SOFIA، وهو تلسكوب طائر تديره ناسا والوكالة الألمانية، رأى العلماء غبارًا أكثر دفئًا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قد تكون هذه علامة على أن علماء الفلك يرون بقايا غبار حديث إلى حد ما، حيث قالت أليسيا وينبرجر، عالمة هيئة التدريس بمعهد كارنيجي للعلوم في واشنطن، والباحث الرئيسي في المشروع: "هذه فرصة نادرة لدراسة التصادمات الكارثية التي تحدث في وقت متأخر من تاريخ نظام الكواكب".

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وتُظهر ملاحظات SOFIA التغييرات في القرص الخاص بالغبار على مقياس زمني مدته بضع سنوات فقط، لكن هذا الاصطدام وقع منذ زمن طويل، وعلى العلماء تجميع قصة ما حدث من أدلة متفرقة.

وتأكد العلماء أن هذا الغبار عبارة عن تصادم كوكبى، حيث إن هذا النظام الشمسي البعيد يقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية، في منطقة مليئة بالنجوم لا يقل عمرها عن مليار عام، مما يعني أن حطام ولادة أى جسم فى النظام كان يجب أن يبرد الآن ولكن هذا لم يحدث.