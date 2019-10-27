شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزارع الرياح البحرية يمكنها توفير كهرباء تفوق حاجة العالم..دراسة جديدة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن تركيب توربينات الرياح في المواقع البحرية في العالم سيوفر أكثر من طاقة نظيفة كافية لتلبية الطلب العالمي على الكهرباء، حيث أكد باحثون في الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، أن مزارع الرياح البحرية يمكن أن تصبح الأساس لإمدادات الطاقة في العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف الباحثون، أن إمكانات مصدر الطاقة الخضراء يتم فتحها بواسطة تقنية توربينات الرياح الجديدة مع زيادة التخفيضات في تكاليف التشغيل.

كما سيكون استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا باتفاقية باريس، وهو الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين في هذا القرن.

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كما أن التوسع في استخدام مزارع الرياح البحرية قد يؤدي إلى خفض ما بين 5 و 7 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعة الطاقة العالمية.

ولا تمثل الطاقة المولدة من توربينات الرياح في البحر حاليا سوى 0.3 في المائة من توليد الكهرباء في العالم، وبناء على السياسات الحالية والمقترحة، من المقرر أن تزيد طاقة الرياح البحرية 15 مرة خلال العقدين القادمين، وهذا سيحول الريح إلى أعمال تجارية بقيمة تريليون دولار.