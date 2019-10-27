شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل وبعد.. صور جوية تكشف ذوبان أكبر نهر جليدى فى أيسلندا على مدار 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض الصور الجوية التى تم التقاطها مؤخرا عن ذوبان أكبر نهر جليدي في أيسلندا على مدار 30 عامًا، حيث تخسر الدولة 15 ميلًا مربعًا من الجليد كل عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعكس الصور مدى فقدان الجليد من أكبر الأنهار الجليدية في أيسلندا خلال عقود ماضية، حيث قارن علماء من جامعة دندي وجهات النظر من استطلاعات الرأي الجوية لعام 1980 وصور الطائرات بدون طيار في العصر الحديث التي تظهر الحقيقة الصارخة لتغير المناخ.

واستخدم الفريق تقنية رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لمقارنة مجموعة الأنهار الجليدية في الجانب الجنوبي من فاتناجوكول، أحد أكبر أغطية الجليد في أوروبا.