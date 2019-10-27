أبرز 5 تحديثات جديدة في إصدار متصفح فايرفوكس 70

أطلقت شركة (موزيلا) Mozilla خلال الأسبوع الماضي الإصدار 70 من متصفح الويب التابع لها (فايرفوكس) Firefox version 70، والذي يضم عددًا من الميزات الجديدة لمساعدتك على تصفح الإنترنت بأمان وخصوصية أكبر.

لذلك حان الوقت للتحديث إلى إصدار جديد تمامًا من فايرفوكس، وعلى الرغم من أن المتصفح سيقوم بذلك تلقائيًا، إلا أننا نوصي باتباع الخطوات للتأكد من تحديث المتصفح:

انتقل إلى متصفح فايرفوكس على جهازك.

اضغط على زر القائمة الرئيسية الموجود في أقصى يمين شريط الأدوات، والذي يظهر على شكل ثلاثة خطوط أفقية.

اضغط على خيار (مساعدة) Help.

اضغط على خيار (حول فايرفوكس) About Firefox، وتأكد أن الإصدار الذي تعمل عليه هو Firefox 70.0، وإن لم يكن كذلك اضغط على تحديث.

سيوفر الإصدار الجديد من فايرفوكس لمستخدمي نظامي التشغيل ويندوز، و(ماك أو إس) MacOS، عددًا من ميزات الحماية أبرزها: الحماية من تتبع ملفات تعريف الارتباط، والحماية من برامج التشفير التي تستخدم موارد جهازك سرًا لتعدين العملات الرقمية وغير ذلك الكثير.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

فيما يلي أبرز 5 تحديثات في إصدار متصفح فايرفوكس 70 الجديد:

1- الحماية المحسّنة من التتبع ETP:

تعمل ميزة ( الحماية المحسّنة من التتبع) Enhanced Tracking Protection للحفاظ على خصوصيك أثناء التصفح عن طريق حظر العديد من أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات واهتمامات التصفح الخاصة بك، بالإضافة أيضًا للحماية ضد البرامج الضارة، مثل: البرامج الضارة التي تستنزف البطارية.

Advertisements

تعمل هذه الميزة على حمايتك كما يلي:

حظر تتبع منصات التواصل الاجتماعي لنشاطك.

حظر ملفات تعريف الارتباط المخصصة للتتبع عبر مواقع الويب.

الحماية من مخاطر التنقيب عن العملات المشفرة Cryptominers.

2- ميزة تقرير حماية الخصوصية:

يعرض لك تقرير حماية الخصوصية الجديد نظرة عامة مع تفاصيل عن أنشطة التتبع التي حظرها فايرفوكس في الخلفية، ويوفر تقارير حول خروقات البيانات للبريد الإلكتروني الخاص بك إذا كنت مشتركًا في خدمة (فايرفوكس مونيتور) Firefox Monitor، وتقارير حول إدارة كلمات المرور، والأجهزة المتزامنة باستخدام Firefox Lockwise.

3- ميزة Lockwise لكلمات مرور أكثر أمانًا:

يعمل الإصدار الجديد من فايرفوكس على تسهيل إنشاء كلمات مرور آمنة للحسابات الجديدة، أو توجيه كلمات المرور القديمة المحفوظة عند تسجيل الدخول عبر ميزة Lockwise، والتي تتضمن ما يلي:

إنشاء كلمات مرور جديدة وآمنة، والتي يمكنك حفظها مباشرة في المتصفح.

واجهة مُحسنة لإدارة كلمات المرور الخاصة بك، وللوصول إلى لوحة بيانات Lockwise الجديدة اضغط على زر القائمة الرئيسية الموجود في أقصى يمين شريط الأدوات، ثم اضغط على خيار (تسجيل الدخول وكلمات المرور)، حيث سترى لوحة تحكم Lockwise الجديدة والمحسّنة مفتوحة في علامة تبويب جديدة، مما يتيح لك البحث عن كلمات المرور الخاصة بك وفرزها وتحديثها وحذفها وإدارتها في جميع حساباتك.

مزامنة جميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك، مما يتيح لك عرض عدد الأجهزة التي تقوم بمزامنة كلمات المرور الخاصة بك، والوصول بأمان إلى كلمات المرور عبر الأجهزة التي تستخدمها في أي وقت.

4- توفير أكثر في استهلاك بطارية أجهزة ماك Mac:

قام مطورو إصدار (فايرفوكس 70) بتغيير طريقة وصول البكسل إلى الشاشة على نظام التشغيل (ماك أو إس) macOS، ونتيجة لذلك قل استهلاك الطاقة أثناء التصفح بمقدار 3 مرات أو أكثر للعديد من حالات الاستخدام. كما هو واضح في الصورة التالية:

5- طرح WebRender للمزيد من مستخدمي نظام ويندوز:

ابتداءً من إصدار فايرفوكس 70؛ طُرحت تقنية WebRender لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز، وهي الآن متوفرة لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب التي تعمل بنظام ويندوز مع بطاقات رسومات Intel المدمجة فقط، لتحسين عرض الرسومات بدقة تصل إلى 1920 × 1200 بكسلًا.