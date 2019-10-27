شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بساعة أبل قادمة لهواتف أيفون المقبلة.. تفتكر إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء إعلان أبل عن أبل Watch Series 5 الجديدة فى وقت سابق من هذا العام ، تحدثت أبل عن ميزة LTPO، والتى تُستخدم أيضًا فى Watch Series 4 وتعمل على تخفيض معدل تحديث الشاشة من 60 هرتز إلى معدل استهلاك أقل من 1 هرتز للطاقة، وهو ما ينتج عنه عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة كحد أقصى رغم تنشيط ميزة "التشغيل دائمًا".
وكشف تقرير حديث من موقع إلكترونى كورى يسمى The Elec ، أن أبل تخطط لتوسيع استخدام شاشات LTPO إلى أجهزة الأيفون أيضًا.
ويضيف التقرير أنه إذا كانت أبل تخطط للانتقال إلى LTPO لأجهزة iPhone المستقبلية ، فسيتعين عليها اكتشاف طريقة لجعلها تعمل مع شاشات OLED، وفى هذه الأثناء ستنتقل أبل إلى تطبيق لوحات LTPO على نطاق أوسع على هواتف أيفون الخاصة بها،.
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