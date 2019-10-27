كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسلا تكشف النقاب عن الجيل الثالث من البلاط الشمسي “Solar Roof”

متابعة-سنيار: كشفت Tesla رسمياً عن الجيل الثالث من البلاط الشمسي “Solar Roof”، والذي يستخدم نوعا جديدا من البلاط مصنوع من الزجاج الأسود المحكم.

وقال إيلون موسك أن البلاط الشمسي “Solar Roof” متوفر الآن للطلبات المسبقة، ويمكن تثبيت الأسطح الجديدة في أقل من 8 ساعات.

ستبدأ أسعار الأسقف بحوالي 33،950 دولارا، وتشير تسلا إلى أن تقديرات أسعارها تشمل خصومات من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية.

خلال لقاء صحفي يوم الجمعة، قال Musk إن السعر “أقل مما يكلفه السقف المتوسط ​​بالإضافة إلى الألواح الشمسية”.

بالإضافة إلى ترقيات بلاط السقف الفعلي، قال Musk أن الشركة حققت مكاسب كبيرة في تحسين عملية التثبيت.

وقال إن الشركة تخطط للعمل مع متعاقدين خارجيين وأن Tesla قد استضافت مسابقات “install-athon” بالقرب من مقرها في Fremont من أجل اختبار طرق التثبيت.

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وقال إن معظم الناس يمكن أن يتوقعوا أوقات انتظار أقصر بين طلباتهم المسبقة وتثبيت السقف، الأمر الذي سيساعد في حل مشكلة كانت تؤرق بعض المتبنين المحتملين.

وبينما اعترف بأن فترات الانتظار الأولية قد تستمر لبضعة أشهر، قال موسك إنه يتوقع أن تتم الأمور بسرعة. وقال “هدفنا هو الحصول على ما يصل إلى 1000 سقف في الأسبوع بأسرع وقت ممكن”، مضيفًا أن الهدف النهائي هو أن تكون قادرين على تثبيت ما بين 10000 و 20000 سقف في الأسبوع.

في حين أن “Solar Roof” لا تزال مقتصره على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، أوضح Musk أنه يريد التوسع في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

أضافت Musk أن الشركة ستتيح في نهاية المطاف لبلاط “Solar Roof” الخاص بها أنماطا إضافية غير الزجاج الأسود المحكم الذي تستخدمه حاليا لتلائم المزيد من أنماط الهندسة المعمارية.