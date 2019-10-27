شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور نظاما جديدا لخداع تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال فيس بوك متورطًا فى دعوى قضائية بمليارات الدولارات متعلقة بتقنية التعرف على الوجه، لكن هذا لم يمنع قسم أبحاث الذكاء الاصطناعى من تطوير التكنولوجيا لمحاربة الاستخدامات السيئة لتلك التقنية والتى تنتقد بسببها الشركة.

ووفقًا لـ VentureBeat فيعمل الباحثون فى Facebook AI Research على تطوير نظام "عدم تحديد الهوية"، الذى يعمل عن طريق تغيير ميزات الوجه الرئيسية فى الوقت الفعلى باستخدام التعلم الآلى، لخداع نظام التعرف على الوجه لتحديد الموضوع بشكل غير صحيح.

على سبيل المثال يمكن أن يخدع النظام الجديد تقنية التعرف على الوجه ويظهر لها زوج من النظارات الشمسية على أنه خط مائل.

Advertisements

وكان هذا النوع من خداع التعرف على الوجه عادة ما يحدث على صورة أو صورة ثابتة تم التقاطها من كاميرا أمنية أو مصدر آخر، ولكن من المفترض أن تقوم أبحاث فيس بوك بالخداع فى الوقت الفعلى وفى لقطات الفيديو، سواء تم التقاطها مسبقًا أو بث مباشر.

وفقًا لما ذكره VentureBeat، تستدعى الأحداث العالمية الأخيرة المتعلقة بالتقدم فى تقنية التعرف على الوجوه وإساءة استخدامها الحاجة إلى فهم الأساليب التى تتعامل بنجاح مع عملية تحديد الهوية.