تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة لحافظة سماعة ابل القادمة AirPods Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تؤكد العديد من التسريبات على خطط ابل لإطلاق الإصدار الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods Pro في نهاية الشهر الجاري، ولقد رصدت صور جديدة مؤخراً يشار إلى أنها تعود لحافظة سماعة ابل القادمة.

تظهر حافظة سماعة ابل القادمة AirPods Pro بتصميم مختلف عن الإصدار الحالي من السماعة اللاسلكية، حيث رصدت الصور مؤخراً على Weibo.

وتتميز حافظة سماعة AirPods Pro في الصور المسربة بتصميم أطول عن الإصدار الحالي، وهو ما يؤكد على أن سماعة AirPods Pro القادمة ستأتي بتصميم أكبر من الإصدار الحالي من سماعة AirPods.

كما تكشف التسريبات المصورة أيضاً عن فتحات للسماعات داخل الحافظة تدعم تثبيت وحدات السماعات للشحن، كما يأتي تصميم الحافظة من الداخل بشكل يحاكي الحافظة الخاصة بإصدار ابل الحالي AirPods.

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أيضاً تؤكد العبارة التي تظهر على الحافظة على تصميم الحافظة في كاليفورنيا وتجميع الحافظة في الصين، كما يظهر في الحافظة زر يدعم الإقتران.

يذكر أن ابل تدفع الإصدار التجريبي الأخير من تحديث iOS 13.2 خلال الأسبوع المقبل، حيث أشارت ابل سابقاً إلى أهمية التحديث لسماعة Beats Solo Pro، ومن المتوقع أن يدعم التحديث أيضاً مستخدمي سماعة AirPods Pro عند إطلاقها قريباً، لذا نترقب الإعلام الرسمي عن سماعة ابل الجديدة التي تأتي وفقاً للتسريبات بسعر 260 دولار هذا العام.

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