تكنولوجيا: تويوتا تعلن عن توفير سيارات آلية خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2020 بطوكيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة تويوتا عن تفاصيل جديدة بخصوص تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها والسيارات الآلية من المستوى الرابع، وصرحت بأن عشاق الرياضة المتوجهين إلى طوكيو العام المقبل لحضور دورة الألعاب الأولمبية سوف يتمكنوا من تجربتها، إذ ستوفر الشركة جولات في هذه السيارات في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر في منطقة Odaiba المزدحمة.

وسوف يتم تحديد الموقع الجغرافي للسيارات، مما يعني أنها ستقتصر على منطقة جغرافية محددة داخل منطقة Odaiba المزدحمة بطوكيو. وتقول الشركة: “تعتبر بيئة Odaiba، المزدحمة والمليئة بالسيارات والبنية التحتية المتنوعة للطرق والمباني الزجاجية الطويلة، مناسبة لتوفير بيئة مليئة بالتحديات لإثبات إمكانيات تقنية القيادة الآلية من تويوتا”.

وعلى جميع الأشخاص المهتمين بتجربة هذه السيارات، التوجه إلى موقع تويوتا الإلكتروني للاشتراك، حيث ستقوم الشركة بعد ذلك باختيار مجموعة من الأشخاص لتجربتها.

سيتم تزويد السيارات بنظام “Chauffeur” من تويوتا، والذي وصفته الشركة سابقًا بأنه يركز على الاستقلالية الكاملة، حيث يتم إزالة التحكم البشري من معادلة القيادة بشكل أساسي، إما بالكامل في جميع البيئات، أو ضمن نطاق قيادة مقيد.

Advertisements

وعلاوةً على ذلك، ستقدم تويوتا نظام AV آخر يسمى “Guardian”، والذي يعد نظام متطور لتوجيه السائق، وهو أقرب إلى نظام Autopilot من Tesla. ومن الجدير بالذكر انه لم يتم تقديم هذا النظام مع أي سيارة حتى اليوم.

كما ستستغل شركة تويوتا دورة الألعاب الأولمبية لإظهار بطارياتها الصلبة للسيارات الآلية، وصرّحت بأنها ستوفر 3700 سيارة تنقل للأولمبياد، حيث سيكون 90 بالمئة منها آلية. فمن بين الـ 3700 سيارة، سيكون هناك 850 سيارة تعمل بالكهرباء، و 500 سيارة أخرى تعمل بالوقود.

جدير بالذكر انه في العام الماضي، وافقت شركة تويوتا على استثمار 500 مليون دولار في مشروع القيادة الذاتية بالاشتراك مع شركة أوبر. وكجزء من الاتفاقية، ستعمل الشركتان معًا على تطوير سيارات ذاتية القيادة.

المصدر

اعلان

