الفيسبوك تختبر قسم خاص من أجل الأخبار

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، يعرض قسم الأخبار ” News Feed ” على الفيسبوك المنشورات من جميع المصادر. هذا يشمل المنشورات من الأصدقاء والمجموعات وأفراد العائلة والصفحات. حاولت الفيسبوك إستخدام الخوارزميات لتجربة وجعل تلك المنشورات ذات صلة بإهتماماتك قدر الإمكان، ولكن نظرًا إلى أن هذا القسم يحتوي على كل شيء، فمن الممكن أن يٌصبح فوضويًا.

ومع ذلك، في إعلان من الفيسبوك، يبدو أن الشركة تتطلع إلى إختبار قسم خاص يتيح لك الحصول على الأخبار فقط. هذا يعني أنه عندما يرغب المستخدمون في رؤية المنشورات ذات الصلة بالأخبار، فيُمكنهم الإنتقال إلى هذا القسم للتحقق من الأخبار الرائجة، لذلك لن يتم صرف إنتباههم أو تفويت الأخبار كما لو تم عرضها في خلاصة الأخبار الرئيسية ” News Feed “.

ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” تبويب الأخبار News يعطي للناس تحكمًا أفضل في القصص التي يريدون رؤيتها، والقدرة على إستكشاف مجموعة أوسع من الأخبار التي يهتمون بها مباشرة داخل تطبيق الفيسبوك. ما يسلط الضوء على أهم القصص المحلية الحالية. ستستمر المقالات الإخبارية في الظهور في ملخص الأخبار الرئيسي كما تظهر اليوم “.

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تشير الفيسبوك أيضًا إلى أن هذا القسم سيحتوي فقط على أخبار من مصادر إعلامية ” موثوقة “. وذلك لأن الفيسبوك ستضع إرشادات صارمة حول كيفية ظهور المنشور في هذا القسم. يتم ذلك لتقليص أي أخبار مزيفة يمكن مشاركتها أو ظهورها في خلاصتك الرئيسية. تخضع هذه الميزة حاليًا لإختبار محدود في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك إذا لم ترها بعد، فلا داعي للقلق.