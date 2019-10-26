’’اللي حصل كان حمادة مش إعصار‘‘.. الأرصاد تحسم الجدل وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء الموجة السيئة التي ضربت البلاد الأيام الماضية، ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر، الأحد، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة طقس سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

من جانبه، نفى الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما أشيع عن تعرض مصر لإعصار في البحر المتوسط.

وكشف صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إنه مجرد منخفض جوي وليس إعصارا ويسمى بمنخفض "قبرص"، وهو يؤثر على البلاد في مثل هذه الفصول، مشيرا إلى أن الفارق الوحيد أنه تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية، وسبب أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد، وسيناء.

وأكد أن ما ورد في تقرير ناسا عن ما يسمى بإعصار "ميديكين"، هو نوع من أنواع الخيال العلمي، ومجرد تسمية، مضيفا: "في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض (حمادة) لأنه مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد".

وشدد صابر على أن الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيط.

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وفي سياق متصل، أعلنت الأرصاد، أن الأحد، يسوده طقسا ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟية ﻏﺮﺑية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

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مطروح 20 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30