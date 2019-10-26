مايكروسوفت تجلب Windows 10X إلى الحواسيب المحمولة

نشرت شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ

تصميم داخلي لنظام التشغيل القادم Windows 10X، بحيث يوفر المستند بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت فيما يتعلق بنظام Windows 10X.

وكشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل Windows 10X باعتباره نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة، لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة.

وأكدت مايكروسوفت – حتى الآن – رسميًا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة ابدأ وشريط المهام.

لكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لجلب تلك التغييرات إلى أجهزة الحواسيب المحمولة التقليدية بالتصميم الصدفي.

ويقول المستند: بالنسبة للأجهزة ذات التصميم الصدفي والأجهزة القابلة للطي، فإن شريط المهام سيكون هو نفسه بالنسبة للنموذج الأساسي لكن مع سلسلة من الروافع التي يمكن سحبها لإنشاء بعض البدائل في النموذج.

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وتطلق مايكروسوفت على قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 10X اسم لانشر، والتي تركز بشكل أكبر على البحث المحلي.

ويضيف المستند “تكامل البحث بسهولة مع نتائج الويب والتطبيقات المتاحة وملفات محددة على جهازك، ويتم تحديث المحتوى الموصى به ديناميكيًا استنادًا إلى التطبيقات والملفات ومواقع الويب الأكثر استخدامًا والتي استخدمتها مؤخرًا”.

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ومن المفترض أن يحسن Windows 10X تجربة المصادقة القائمة على التعرف على الوجه Windows Hello.

ويقول مستند Windows 10X: يجري نقل المستخدم بشكل فوري إلى حالة المصادقة عند تشغيل الشاشة، على عكس نظام التشغيل Windows 10، حيث يحتاج المستخدم أولاً إلى إبعاد شاشة القفل قبل المصادقة.

ويوضح المستند أن ميزة Windows Hello تتعرف على الفور على المستخدم عند استيقاظ الجهاز ونتقل المستخدم على الفور إلى سطح المكتب الخاص به.

وتذكر مايكروسوفت في مكان آخر من المستند مستكشف الملفات الحديث Modern File Explorer، وتعمل الشركة منذ فترة طويلة على نسخة أحدث UWP من تطبيق مستكشف الملفات File Explorer التقليدي.

ويبدو أن هذه النسخة الأحدث ستظهر لأول مرة مع Windows 10X، بحيث من المحتمل أن تكون سهلة الاستخدام ومبسطة في سبيل الوصول إلى المستندات المخزنة في Office 365 و OneDrive والخدمات السحابية الأخرى.

كما تعمل الشركة أيضًا على تبسيط مركز التنبيهات والإعدادات السريعة في Windows 10X، مما يؤدي إلى زيادة سرعة الوصول إلى إعدادات الجهاز الهامة، وإعطاء الأولوية لإظهار الإعدادات المهمة مثل عمر البطارية.

ومن الواضح أن مايكروسوفت تعطي الأولوية لإصدارات Win32 التقليدية من حزمة أوفيس Office وإصدارات PWA على الويب من Office.com لنظام Windows 10X بدلًا من UWP.

ولدى الشركة إصدارات UWP من تطبيقات أوفيس المحمولة الخاصة بها، لكنها أوقفت في العام الماضي تطوير تلك التطبيقات بشكل مؤقت.