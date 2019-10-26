هيونداي تختبر سيارات أجرة مستقلة في شوارع كاليفورنيا

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاقها أسطول سيارات الأجرة BotRide، وهي خدمة سيارات أجرة ذاتية التحكم، في مدينة إرفين بولاية كاليفورنيا ابتداءً من 4 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع Pony.ai و Via.

ومن المفترض أن تبدأ سيارات هيونداي كونا Hyundai Kona الكهربائية المزودة بنظام القيادة الذاتية من شركة Pony .ai الصينية الناشئة ومنصة فيا Via لخدمات الركوب في نقل العملاء على الطرق العامة الأسبوع المقبل.

وتتمتع مجموعة من عدة مئات من السكان، بما في ذلك طلاب الجامعات، بالوصول إلى سيارات الدفع الرباعي المستقلة، والتي تنقلهم بشكل مجاني بين نقاط متعددة، حيث تغطي منطقة الخدمة العديد من النقاط السكنية والتجارية والمؤسسية.

وتمكن خوارزميات Via العديد من الركاب من مشاركة السيارة نفسها، إلى جانب عدم جعلهم يمشون كثيرًا في أي من طرفي الرحلة، بينما توفر Pony.ai عتاد وبرامج الاستشعار للمساعدة في التنقل في شوارع المدينة.

وبالرغم من أن السيارات الكهربائية الذاتية التحكم مزودة بنظام قيادة ذاتية، إلا أن الإنسان سوف يجلس خلف عجلة القيادة خلال هذه التجربة.

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وتستخدم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية خدمة BotRide لدراسة كيف تصرف الناس ضمن السيارات الذاتية القيادة.

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ومن المفترض أن يستدعي العملاء السيارة الذاتية القيادة من خلال تطبيق للهاتف الذكية، المتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس، والذي يوجه الركاب إلى محطات التوقف القريبة للصعود والهبوط.

وقال كريستوفر تشانغ Christopher Chang، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة هيونداي: تقدم التجربة خدمة BotRide لعدة مئات من سكان إيرفين، والهدف من ذلك هو دراسة سلوك المستهلك في بيئة خدمات الركوب الذاتية القيادة.

وتُعد BotRide مثالًا آخر على الجهود المستمرة لشركة هيونداي لبناء الخبرة في مجال تكنولوجيا التنقل بالإضافة إلى التزام الشركة بتوفير المزيد من خدمات التنقل سهلة الاستخدام للعملاء.

وتشتمل التقنية المستخدمة ضمن المركبات على أجهزة استشعار وبرمجيات خاصة لتحديد الموقع الدقيق للمركبات المحيطة، والتعامل مع حركة مرور المشاة في المناطق الحضرية، ومراقبة محيطها بدقة، والتنبؤ بسلوك مستخدمي الطريق الآخرين، والتخطيط الدقيق للإجراءات وفقًا لذلك.

وقال دانييل هان Daniel Han، مدير استراتيجية المنتجات المتقدمة في هيونداي أمريكيا: من خلال BotRide، فإن هيونداي تعمل على الاستفادة من أحدث تقنيات السيارات الذاتية التحكم والتنقل المحمول من أجل تقديم شكل جديد وآمن ومريح من وسائل النقل للجمهور.

وأضاف “يمثل برنامج BotRide التجريبي خطوة مهمة في نشر وتسويق أعمال التنقل الجديدة المتنامية، ويمكن أن يكون برنامج BotRide التجريبي مثالًا على كيفية تعاون المدن والشركات معًا لتمكين المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية في المستقبل”.