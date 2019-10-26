علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا ترسل روبوتا للقمر وروبوتات جديدة لكبار السن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والأحداث المهمة فى مجالى التكنولوجيا والفضاء، وعلى رأسها إعلان ناسا عن إرسال روبوت للبحث عن المياه على القمر، وإزاحة شركة صينية الستار عن هاتف ذكى ينحنى من كافة الجوانب، لذا يمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة أهم وأبرز ما حدث على مدار اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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