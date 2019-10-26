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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا ترسل روبوتا للقمر وروبوتات جديدة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والأحداث المهمة فى مجالى التكنولوجيا والفضاء، وعلى رأسها إعلان ناسا عن إرسال روبوت للبحث عن المياه على القمر، وإزاحة شركة صينية الستار عن هاتف ذكى ينحنى من كافة الجوانب، لذا يمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة أهم وأبرز ما حدث على مدار اليوم.
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