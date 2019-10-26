شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار فيس بوك تضم صحفا من اليمين واليسار المتطرف.. وزوكربيرج يدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك حديثا عن خطته لإنفاق ملايين الدولارات على الصحافة عالية الجودة، وذلك من خلال إطلاق علامة تبويب جديدة مخصصة للأخبار على الشبكة الاجتماعية، وأجرى مارك زوكربيرج مقابلة مع "روبرت طومسون" الرئيس التنفيذى لشركة نيوز كورب، وتحدثا عن الحاجة إلى وجود صحافة موضوعية فى عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجادل "زوكربيرج" للدفاع عن الخدمة الجديدة والشركاء الذى تعاونت معهم فيس بوك، إذ تتعاون Facebook News مع مجموعة متنوعة من الصحف الإقليمية وبعض الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما فى ذلكUSA Today و The Wall Street Journal.

ولكن كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ونيمان لاب، فإن مصادرها الموثوقة تشمل أيضًا بريتبارت، وهو موقع يمينى متطرف وصفه مؤسسًا مشاركًا ذات مرة بأنه منبر لـ"اليمين المتطرف" القومى الأبيض، كما انتُقد بسبب تكرار التقارير غير الدقيقة، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب المهاجرين والأشخاص الملونين.

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وفى العام الماضى أعلنت ويكبيديا أنه مصدر غير موثوق للاستشهادات، إلى جانب صحيفة التابلويد البريطانية ديلى ميل والموقع اليسارى "Occupy Democrats".

وأدى ذلك إلى تساؤلات حول سبب وجود Breitbart علىFacebook News، وهى ميزة من المفترض أن يتم الالتزام خلالها بمعايير أكثر صرامة من تلك الموجودة فى موجز الأخبار العادى.

وفى جلسة أسئلة وأجوبة بعد المقابلة، أخبرت زوكربيرج مارجريت سوليفان، كاتب عمود فى الواشنطن بوست، أن فيس بوك يمتلك "معايير موضوعية" للجودة.

ولكن عندما سأل مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" مارك تريسى عن كيفية ضم بريتبارت إلى هذه الميزة، أكد زوكربيرج على سياساته وليس على تقاريره، وقال إنه يحتاج إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر التى يجب أن تتوافق مع معايير فيس بوك.