شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة فيديو جديدة تختبر مهاراتك عن تغير المناخ ونهاية العالم.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمد لعبة فيديو جديدة إلهامها من لعبة ثمانينيات القرن العشرين"Oregon Trail"، لاختبار مهاراتك حول تسبب تغير المناخ فى نهاية العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوجد باللعبة عالم دمره تغير المناخ حيث يواجه اللاعبون سيناريوهات خطيرة، مثل موجات الحر وذوبان الجليد في القطب الشمالي، حتى يصلوا إلى منطقة آمنة في كندا.



اللعبة

وتتوقف الشخصيات في اللعبة أيضًا على طول الطريق لتبادل الحقائق العلمية حول الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر وانبعاثات الغازات الدفيئة في جميع أنحاء اللعبة.

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وتستمد اللعبة تفاصيلها من لعبة الثمانينيات، التى كانت تهدف لتعليم الأطفال عن حياة رواد القرن التاسع عشر أثناء سفرهم عبر الولايات المتحدة بحثًا عن حياة أفضل، ولكنها تعمل فى هذه المرة على مشكلة تغير المناخ التى يواجهها الكوكب.



اللعبة 2

وجاءت هذه اللعبة فى محاولة لزيادة الوعي بتغير المناخ، إذ يمشي اللاعبون عبر ممر المناخ كلاجئين، بمعسكر في أتلانتا جورجيا على أمل شق طريقهم إلى كندا.



اللعبة

وعلى طول رحلتهم، يواجه اللاعبون الجوع والأمواج الحارة والطقس الشديد والأحداث الأخرى المتعلقة بتغير المناخ، عندما تصل الشخصيات إلى المدينة في اللعبة، فإنهم يجدون مبانٍ متهالكة ومتاجر غير قابلة للكسر وفارغة، مما يمهد الطريق لعالم مروع.