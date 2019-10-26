تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتف nova 6 5G بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف nova 6 القادمة من هواوي، أشير إلى أن العملاق الصيني ستقدم هاتف nova 6 5G بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة.

رصدت تسريبات مصورة لهاتف هواوي القادم nova 6 5G، حيث كشف عن التصميم المتوقع لهذا الإصدار، مع بعض المواصفات المتوقعة للهاتف.

قدمت شركة هواوي هذا العام أكثر من 6 نماذج من سلسلة هواتف nova 5، واليوم تأتي اللمحات الأولى لتؤكد تطوير العملاق الصيني للجيل القادم من هواتف nova 6، حيث تسلط التسريبات اليوم الضوء على نموذج nova 6 5G من السلسلة القادمة.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي ستقدم كلاً من هواتف nova 5s، وnova 6 5G من سلسلة nova 6 القادمة بتصميم ثقب الشاشة لكاميرة السيلفي، على أن يأتي أحدهم بثقب واحد ToF، بينما يأتي النموذج الثاتي بكاميرة مزدوجة في ثفب الشاشة.

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أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر ToF في الكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر قدمت هواوي هاتف nova 5s هذا العام بشاشة OLED، ومن المتوقع أن يأتي هاتف nova 6 5G لاحقاً بشاشة LCD، كما تكشف التسريبات المصورة عن زر كبير الحجم في الإطار الجانبي للهاتف، يشار إلى أنه مستشعر للبصمة كما في هاتف nova 5T، بينما تشير توقعات أخرى إلى أنه في حالة دعم الهاتف بشاشة OLED، فمن المتوقع أن يضم مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

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