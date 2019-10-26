تكنولوجيا: ابل تحقق مبيعات 130000 وحدة من هواتف iPhone 11 في يومها الأول في سوق كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة ابل أن تحقق مبيعات جيدة في يومها الأول من إطلاق هواتف iPhone 11 في سوق كوريا الجنوبية، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى 130000 وحدة وفقاً لعدد الهواتف التي تم تنشيطها بالفعل.

قدمت شركة ابل مؤخراً كلا من هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max في سوق كوريا الجنوبية، ومن ثم رصدت الشركة تنشيط حوالي 13000 وحدة من الهواتف بعد يوم واحد من بدء البيع.

وتؤكد المؤشرات الأولى لمبيعات ابل هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 11 على نمو في مبيعات إصدارات هذا العام مقارنة بإصدارات الشركة من هواتف الأيفون التي قدمتها ابل العام الماضي.

وفي أحدث تقرير من ابل أشير إلى أن هواتف iPhone 11 حققت مبيعات جيدة في يومها الأول في سوق كوريا الجنوبية مع ساعة ابل الذكية Watch Series 5.

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ولقد أشار مصدر صناعي في سوق كوريا الجنوبية، على أن التقارير الإيجابية التي نشرت في اليابان والولايات المتحدة حول سلسلة هواتف iPhone 11 شكلت عامل رئيسي في دفع المستخدمين في سوق كوريا الجنوبية لشراء الإصدارات الجديدة.

يذكر أن هذه النسبة في مبيعات ابل في يومها الأول بهواتف iPhone 11 في سوق كوريا الجنوبية إرتفعت عن نفس الوقت من العام الماضي بنسبة 30%، إلا أنها مازالت أقل من النسبة التي حققتها العملاق الكوري سامسونج في مبيعات هواتف Galaxy Note10 في اليوم الأول والتي وصلت إلى 220000 وحدة.

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