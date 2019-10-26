ARM ستعمل مع Huawei مرة أخرى، وتقول أن التكنولوجيا الخاصة بها هي بريطانية الأصل

فاطمة أيت طالب - دبي - صرحت الشركة البريطانية ARM المتخصصة في صناعة المعالجات والرقاقات أنها ستستأنف تزويد شركة Huawei بتكنولوجيا المعالجات الخاصة بها بعد قطع العلاقات مع الشركة الصينية في شهر مايو نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إعتبرت ARM أن تقنياتها هي من أصل بريطاني، وبالتالي فإن توفيرها لشركة Huawei لن يكون خرقًا للعقوبات الأمريكية.

تستخدم شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei والتي تشرف على تصميم المعالجات للشركة، معمارية ARM كأساس لتصاميم معالجاتها. معمارية ARM V8-A والمعمارية القادمة ليست من أصل أمريكي، وبالتالي فإن القيود الأمريكية لا تُطبق في هذه الحالة.

النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أصاب شركة Huawei بشدة، مما حرم الشركة من القدرة على العمل مع الموردين الأمريكيين، على الرغم من أن الشروط الأولية والقيود الشديدة قد خُففت في وقت لاحق، وقبل شهر إستأنفت شركة كوالكوم العمل مع Huawei. مع عودة ARM الآن، يبدو أن مستقبل معالجات Huawei أصبح أكثر إشراقًا.

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لا يزال Huawei Mate 30 Pro لا يدعم التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، ولكن هل سنرى شركة Huawei تحاول معالجة هذه المشكلة في المرحلة التالية؟