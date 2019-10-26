الهاتف Surface Duo سيملك كاميرا ” من طراز عالمي “، وفقا لشركة مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع شركة مايكروسوفت في ألمانيا بدعوة المطورين والصحفيين إلى حدث حيث كان رئيس قسم المنتجات في الشركة، السيد Panos Panay حاضرًا. كما يُمكنك أن تتخيل، كانت هناك العديد من الأسئلة حول Surface Duo. لم يُقدم Panos Panay الكثير، ولكنه كشف أن مايكروسوفت ” تعمل على كاميرا من الطراز العالمي “.

النموذج الأولي الذي تم عرضه في وقت سابق لم يتضمن سوى كاميرا أمامية واحدة. كان هناك فراغ كبير على الواجهة الخلفية أيضًا، ويُفترض أن يكون هذا الفراغ هو المكان الذي سيتم فيه تضمين الكاميرا. ولكن مرة أخرى، كاميرا واحدة فقط.

لن يتم إطلاق الهاتف Surface Duo إلا بعد سنة كاملة من الآن ويمكن أن يتغير الكثير في غضون ذلك. ولكن ما مدى جودة الكاميرا التي تعمل عليها شركة مايكروسوفت؟ يكون كلا نصفي الجهاز نحيفان للغاية، ولكن السمك يتضاعف عندما يتم إغلاق الجهاز.

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تمتلك الشركة براءة إختراع مثيرة للإهتمام قد تدخل حيز التنفيذ. هذه البراءة تصف عدسة منفصلة ومستشعر للصور يتم نقلهما إلى موضعهما بواسطة محرك أثناء الحاجة. عندما لا تكون قيد الإستخدام، يتم نقل المستشعر بعيدًا وتتحول الوحدة البصرية إلى ” وضع التراجع “. أو ربما لدى مايكروسوفت خطة أخرى للحصول على جودة صور رائعة من كاميرا نحيفة.