مؤسس Huawei يقول أن الشركة ستقوم بشحن 270 مليون هاتف ذكي هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة Huawei عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنها نجحت في شحن 200 مليون هاتف ذكي قبل 64 يومًا من نهاية العام 2019 علمًا أنها حققت نفس الإنجاز بحلول نهاية العام 2018. نظرًا للمعركة التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحظر شركة Huawei في الولايات المتحدة، لا تزال الشركة قادرة على مواصلة رفع حصتها في سوق الهواتف الذكية، وهذا بفضل التخفيضات الضخمة في الصين عندما تم إطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro.

عقب الإعلان الهام، كشف مؤسس شركة Huawei، السيد Ren Zhengfei لوسائل الإعلام الأوروبية أن شركة Huawei تتوقع شحن 270 مليون هاتف ذكي هذا العام، وهذا ما يُعتبر زيادة بنحو 20 مليون وحدة عن توقعات المحللين الأصلية.

في العام 2016، قالت شركة Huawei بجرأة أنها ستصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم بحلول العام 2021، وإذا تمكنت من الوصول إلى 270 مليون وحدة في العام 2019، فقد تصل Huawei إلى هدفها. على النقيض من ذلك، شحنت شركة سامسونج 290 مليون هاتف ذكي في العام 2018.

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يضم الهاتف Huawei Mate 30 الكثير من التكنولوجيات التي نتمنى أن تكون متاحة على الصعيد العالمي. هو حاليًا يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مهمة بيعه في الأسواق العالمية صعبة بعض الشيء.

بنهاية العام، ستقوم شركة Huawei بإطلاق الهاتف Huawei Mate X القابل للطي والذي يتطلع إليه العديد من الأشخاص، وأضف إلى ذلك موسم العطلات. مع تبقي إثنين من أشهر السنة الأكثر رواجًا، قد تصل Huawei إلى المبيعات التي تتوقعها.