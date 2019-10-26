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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مركبة ناسا تلتقط صورة سيلفى على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسجل هذه الصورة أول مرة يقوم فيها الروبوت بإجراء تجربة كيميائية في فوهة المريخ الغنية بالطين، وتم تجميع الصورة معًا من سلسلة من 57 صورة مأخوذة من ذراع كوريوسيتي الآلية في وقت سابق من هذا الشهر.
سيلفى كوريوسيتى
ويمكن رؤية فتحتين صغيرتين على يسار المسبا، والتى يأمل العلماء أن بها بقايا الحياة البكتيرية التى قد تم حفظها لمليارات السنين داخل عينات الصخور.
وظل علماء ناسا ينتظرون سبع سنوات لإيجاد المكان المناسب لمركبة روفر لإجراء تجارب "الكيمياء الرطبة" في المختبر المحمول بداخله الذى يسمى تحليل العينات في المريخ (SAM).
وقال المحقق الرئيسي بول مهافي من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية: "لقد كنا حريصين على العثور على منطقة من شأنها أن تكون مقنعة بما يكفى للقيام بتجربة الكيمياء الرطبة.
كما أن فهم كيفية تكوين هذه المنطقة سيعطى العلماء فكرة أفضل عن كيفية تغيير مناخ المريخ قبل مليارات السنين.
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