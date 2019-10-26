شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت "بستانى" يمكنه تقليم الورود والشجيرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء روبوتًا للعمل فى الحدائق يمكنه التعامل مع الأعمال البستانية مثل تقليم الورود والشجيرات، والذى أطلق عليه اسم "Trimbot"، الذى يستخدم تقنية رسم الخرائط للتنقل فى المناطق المحيطة به، ومجهز بمختلف أجهزة الاستشعار وأدوات القطع المتقدمة.



الروبوت البستانى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن تقنية رؤية الكمبيوتر تعني أن الروبوت يمكن أن يعمل حتى عندما يعتم الضوء وخلال الطقس السيئ.

وقال الفريق الذي يقود المشروع، والذي تقوده جامعة إدنبرة، إن النماذج الأولية يمكن استخدامها للحفاظ على المساحات الخضراء المشتركة، ودعم المزارعين ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل فى حدائقهم.

Advertisements



الروبوت البستانى 2

وركب المهندسون خمسة أزواج من الكاميرات وذراع آلية مرنة على ماكينة تهذيب الحشائش الآلية، حيث قاموا بترميز الخوارزميات لتمكين الروبوت من مراقبة شكل الشجيرات المتضخمة أثناء تشغيله، ولضمان أن يعيدها إلى الشكل المثالي.



الروبوت البستانى 3

ويمكن لـ Trimbot أيضًا تقليم الورود عن طريق تحديد الجزء الدقيق من جذع كل نبات، وقال بوب فيشر، خبير المعلومات: "إن الحصول على الروبوت للعمل بشكل موثوق به في حديقة حقيقية كان إنجازاً كبيراً في مجال الهندسة".