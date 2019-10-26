شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. التقاط أول صور عن قرب لأكبر قمر فى زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم منذ 15 عاما، التقطت مركبة كاسينى الفضائية التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، أول صورعن قرب لقمر تيتان، أكبر قمر لكوكب زحل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، حملت مركبة الفضاء كاسيني مسبار هيجنز الروبوتى لتضعه على قمر زحل، حيث كان عبارة عن مركبة فضائية أوروبية إلى نظام زحل مع مهمة كاسيني.



صورة من الصور الأقرب

ولكن قبل أن تنزل كاسيني المسبار الأوروبى، حلقت بواسطة تيتان عدة مرات والتقطت بعض الصور الأولى للقمرعن قرب، حيث أكملت كاسيني رحلتها الأولى في 3 يوليو 2004 ، ولكن عندما دارت للمرة الثانية في 26 أكتوبر، أصبحت أقرب بمقدار 300 مرة تقريبًا من المرة الأولى.

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تيتان 2

ووصلت مركبة كاسينى إلى 745 ميلا من سطح تيتان، فى أقرب نقطة لها خلال المرور بالقمر، حيث التقطت مئات الصور الأكثردقة على الإطلاق لقمرزحل، الذى يعتقد العلماء أنه قد تتوفرعليه الحياة ويكون صالح فى يوم ما للبشر.