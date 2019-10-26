شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: بلوتو يجب أن يعود إلى وضعه السابق بالنظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب جيم بريدينستين رئيس ناسا، عن اعتقاده أنه يجب إعادة بلوتو إلى وضعه السابق، أى اعتباره كوكبا ضمن النظام الشمسى، لا كوكبا قزما، حسب سكاى نيوز.

وكان بلوتو يعد كوكبا حتى عام 2006، عندما جرى تخفيضه بصورة مثيرة للجدل إلى "كوكب قزم"، من جانب الاتحاد الدولى لعلم الفلك.

وتوجد فى مجموعتنا الشمسية 5 كواكب قزمية، ومنها بلوتو، ولدى الكواكب القزمة كتلة كافية تسمح لها بالتشكل على هيئة كرات بالاعتماد على جاذبيتها الخاصة فقط، لكنها عاجزة عن السيطرة على الأجرام الأخرى فى محيطها، وهو الأمر الذى يميزها عن الكواكب "العادية"، طبقا لـ"ناسا".

وقال بريدينستين خلال المؤتمر الدولى للملاحة الفضائية فى واشنطن، الجمعة: "بصفتى مديرا لناسا، فأنا اعتقد أن بلوتو يجب أن يكون كوكبا"، الأمر الذى لاقى استحسان الحضور.

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وأوضح أن موقفه يستند إلى طبيعة باطن الكوكب والأقمار المحيطة به والغلاف المتكون حوله من طبقات متعددة.

وينضم رئيس "ناسا" فى موقفه هذا إلى مجموعة من العلماء الذين نشروا دراسة قبل نحو عام فى دورية علمية، وقالوا فيها إن اعتبار بلوتو كوكبا قزميا أمر غير سليم فلكيا.