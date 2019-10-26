تكنولوجيا: vivo تطلق رسمياً هاتف iQOO Neo بمعالج Snapdragon 855 وسعر يبدأ من 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo عن نموذج جديد من هاتف iQOO Neo ينطلق بمعالج Snapdragon 855 وقدرة شحن 33W على أن يتوفر بسعر يبدأ من 280 دولار، كما يتوفر للحجز المسبق الآن وحتى 31 من أكتوبر.

ينطلق هاتف vivo iQOO Neo 855 مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وبطارية بقدرة 4500 mAh، كما يمكن شحن البطارية بآداء أسرع بنسبة 30%.

لا تختلف مواصفات هاتف vivo iQOO Neo 855 عن الإصدار الأصلي من الهاتف، حيث يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، كما يأتي الهاتف بنتوء علوي في الشاشة، مع مستشعر UD للبصمة، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع واجهة Funtouch 9 التي تركز على نظام تشغيل Android Pie.

ويعد هاتف iQOO Neo 855 أحد الهواتف المخصصة للألعاب، حيث يأتي الهاتف بتقنيات لدعم تجربة ألعاب مميزة، من Game Magic Box، وGame Space 2.5 كما يضم الهاتف نظام تبريد سائل عبر أنابيب، إلى جانب غرف حرارية Cooling Turbo، لدعم تنظيم عملية التبريد في المعالج وكرت الشاشة.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف iQOO Neo 855 بثلاثة إختيارات في الألوان هم البنفسجي، الأبيض، إلى جانب اللون الأسود، حيث يأتي النموذج الأول من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع معايير ذاكرة UFS 2.1 بسعر 280 دولار، كما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 380 دولار مع معايير UFS 3.0، على أن يتوفر الهاتف في منافذ البيع بعد يوم 31 من أكتوبر.

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