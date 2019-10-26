Apple Pay هي خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مرور خمس سنوات على ظهورها، تُعتبر Apple Pay خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة داخل المتاجر الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول تقرير جديد صادر عن مؤسسة eMarketer أن خدمة Apple Pay كانت هي منصة الدفع الأكثر إستخدامًا للدفع عبر الأجهزة المحمولة في العام الماضي، مُتخطية بذلك تطبيق Starbucks للهواتف الذكية الذي كان تطبيق الدفع الأكثر إستخدامًا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقت قريب.

يبلغ عدد مستخدمي منصة Apple Pay الآن 30.3 مليون مستخدم، وتليها منصة Starbucks بـ 25.2 مليون مستخدم. كما أنها تتفوق بكثير على الخدمات المنافسة مثل Google Pay التي تملك 12.1 مليون مستخدم، ومنصة Samsung Pay التي تملك 10.8 مليون مستخدم. تلقت خدمة Apple Pay إستقبالاً جيدًا من قبل المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ويُعتقد أنها ستكون مُتوفرة في حوالي 70% من جميع تجار التجزئة بحلول العام 2020.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Yory Wurmser من مؤسسة eMarketer بالقول : ” إستفادت Apple Pay من إنتشار أنظمة نقاط البيع ( POS ) الجديدة التي تعمل بتقنية NFC التي تعمل بها خدمة Apple Pay. يجب أن يُساعد الإتجاه نفسه أيضًا المنصتين Google Pay و Samsung Pay، ولكنهما ستستمران في تقسيم سوق الأندرويد “.

وعندما يتعلق الأمر بالمستقبل، تتوقع مؤسسة eMarketer أن يستخدم حوالي 30% من ملاك الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق للدفع عبر الأجهزة المحمولة في العام المقبل. كما أن توسع Apple Pay خارج الولايات المتحدة الأمريكية يسير بقوة، فهذه الخدمة متوفرة حاليًا في أكثر من 40 دولة مما يؤكد هيمنة آبل على قطاع خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة.