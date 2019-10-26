هواتف Google Pixel 4 تمنع هذه التطبيقات الأربعة من العمل بمعدل التحديث 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع البعض منكم على الأرجح، فقد تعرضت شاشة الهاتف Google Pixel 4 للإنتقادات مؤخرًا بسبب معدل تحديثها البالغ 90Hz، حيث تم الإعلان عن أن معدل تحديث الشاشة يتغير إعتمادًا على السطوع، حيث يمكن أن ينخفض إلى 60Hz. الآن، يبدو أن شركة جوجل قد منعت بالفعل بعض التطبيقات من العمل بمعدل 90Hz.
ووفقا لتقرير من موقع 9to5Google، فقد تم إكتشاف وجود أربع تطبيقات على الأقل تم منعها من تشغيل الشاشة بمعدل 90Hz. يتضمن ذلك WeChat و Pokemon Go و Google Maps و Waze. وبالنسبة لهذين التطبيقين الأخيرين، فهما في الحقيقة مملوكان من قبل شركة جوجل نفسها.
مع لعبة Pokemon Go، كانت شركة Niantic قد حددت معدل تحديث الشاشة المستخدم في 30Hz لمنع التطبيق من إستنزاف الكثير من البطارية. أما بالنسبة لتطبيق الدردشة WeChat، يبدو أن هذا يرجع إلى مشاكل في الأداء وبالتالي لا يُنصح بإستخدام معدل التحديث 90Hz مع التطبيق.
أما بالنسبة لتطبيقات الخرائط Google Maps و Waze، فمن غير الواضح ما هو السبب الذي يجعلها تعمل في حدود 60Hz. من الممكن أن يكون ذلك بسبب مخاوف من إستنزاف البطارية، وبالتالي إبقاؤها في حدود 60Hz يُعتبر أمرًا منطقيًا. على أي حال، هذا شيء ينبغي ملاحظته في حالة إذا كنت تحاول فرض معدل التحديث 90Hz.
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