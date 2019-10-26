النسخة الإقتصادية والمدعومة بالإعلانات من خدمة HBO Max قد تصل في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، نشهد نموًا في عدد خدمات بث الأفلام والمسلسلات، وفي حين أن الخيارات جيدة، إلا أنها بدورها تخلف مُشكلة لأن الشركات تتوقع أن يشترك العملاء في خدمات البث المختلفة في نفس الوقت؟ وفقا لتقرير من وكالة الأنباء رويترز، قد يكون لدى شركة HBO فكرة مميزة.

يشير التقرير إلى أن بعض المصادر أخبرت وكالة الأنباء المذكورة آنفًا أن شركة WarnerMedia تخطط لإطلاق نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من HBO Max في العام 2021. كما تعلمون جميعًا على الأرجح، تُكلف خطة HBO نحو 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، مما يجعلها أكثر تكلفة من خدمات البث الأخرى من أمثال Netflix و +Apple TV و +Disney.

لدى الشركة أيضًا خطط لإطلاق خدمة HBO Max في الربيع المقبل، حيث من المتوقع أن يكون سعرها أعلى من خطة HBO الحالية، مما يعني أنه سيكون من الصعب إقناع العملاء بالإشتراك فيها عندما تكون هناك الكثير من الخيارات المتاحة. ومع ذلك، إذا كان التقرير الخاص بالنسخة الإقتصادية المدعومة بالإعلانات صحيحًا، فقد يكون ذلك من مصلحة بعض العملاء.

يبدو أن شركة HBO أخذت صفحة من كتاب Hulu التي تمتلك أيضًا خطة أرخص تأتي مع الإعلانات. الهدف الحالي هو الوصول إلى 80 مليون مشترك على الصعيد العالمي بحلول العام 2025، ومن المأمول أن تساعد الخطة الإقتصادية المدعومة بالإعلانات الجديدة الشركة في تحقيق ذلك.