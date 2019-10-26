شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كائن حى ثلاثى الجنس يثير حيرة العلماء ..لديه مناعة ضد السموم القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية ثمانية أنواع جديدة من الديدان ثلاثية الجنس تحمل أطفالها فى حقائب مثل حيوانات الكنغر، وتملك مناعة ضد مادة الزرنيخ الكيميائية السامة، حسب "سبوتنيك".

وتعيش هذه الديدان، التى تنتمى إلى جنس جديد يسمى "الأوانيما"، فى بحيرة مونو الغنية بالزرنيخ ولديها القدرة على تحمل جرعات عالية من هذه السموم، والتى تقدر بخمسمائة ضعف الجرعة القادرة على قتل إنسان، حسب مجلة "كورنت بيولوجي".

ويساعد هذا الاكتشاف على زيادة فهم العلماء كيفية تعزيز تحمل الإنسان مستويات عالية من الزرنيخ، وكيفية التخلص من سميته.

​وتتميز بحيرة مونو التى تعيش فيها الديدان بشدة ملوحتها وقلويتها العالية (الرقم الهيدروجينى 10)، ولا توجد فيها أسماك، وتزيد ملوحتها أكثر من ثلاث مرات على ملوحة المحيط الهادئ، وبالإضافة إلى الطحالب والبكتيريا يعيش فى البحيرة الروبيان الملحى والذباب الغطاس.

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وتنتمى الديدان المكتشفة إلى فئة من الديدان المجهرية تسمى الديدان الخيطية، وتتكاثر داخل وحول بحيرة مونو، منها المفترسة أو الطفيلية، وبعضها الآخر يتغذى على الميكروبات، وجميعها تتحمل الظروف القاسية التى تسمى علميا باسم "إكستريموفيل".

وتتميز "الأوانيما" بالمرونة الوراثية، حيث لديها ثلاثة أجناس وجيب مثل الكنغروالقدرة على التغلب السريع على الظروف غير الملائمة.

ويقوم العلماء الآن بإيجاد العوامل كيميائية حيوية وجينية معينة تمكن الديدان الخيطية من العيش فى تلك الظروف المتطرفة.