شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تعلن عن هاتف قابل للطى يمكنه الانحناء فى اتجاهات مختلفة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة صينية عن هاتف جديد قابل للطى، بمفصلين يمكنهما الانحناء فى اتجاهات مختلفة ومتعددة، وأعلنت الشركة عن أول نموذج رسمى لجهازها الجديد.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تمتد مفصلات الهاتف المتعددة، والتى تشكل حرف "Z" ، إلى شاشة مقاس 10 بوصة عند الفتح الكامل، وعند غلقه يتم طى الهاتف فى شكل يشبه الكتاب مع شاشة أنحف وأقل حجماً.

لا يحتوى الجهاز حاليًا على اسم، إلا أن الشركة المصنعة تخطط للتوغل فى عالم الهواتف مع عدد من التصميمات القابلة للانحناء، لكن ذكرت الشركة من قبل أنها تأمل فى إطلاق جهاز قابل للطى بحلول عام 2020.

فى وقت سابق من هذا العام، خرجت شائعات بأن الشركة تجرى تطوير خمسة أجهزة قابلة للطى، بما فى ذلك جهازى تابلت، وهاتفان ذكيان، ونوع من الأجهزة يمكن ارتداءها حول معصم الشخص.