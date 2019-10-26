شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء فلك عن طريقة لاستخراج المياه على سطح القمر باستخدام الكويكبات، حيث إن جزيئات الماء " H₂O" يمكن الحصول عليها من الأجرام السماوية وتحت تأثير الرياح الشمسية.

وأوضح العلماء أن ذرات الهيدروجين والأكسجين الفردية "تتطاير" من الكويكبات فى كل مرة تصطدم فيها مع أجرام سماوية أخرى، وفى حال وجود جزيئات مؤينة من الشمس، فى هذا الوقت، فإن الذرات تتجمع لتعطى جزيئات الماء.

وأضافوا أن هذه العملية يمكن أن تحدث حتى فى الأوساط المفرغة من الهواء بشكل كامل، مما يعنى أنه يمكن استخراج المياه فى أى مكان فى الفضاء.

وأشار العلماء أنهم توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة عينة من نيزك يزن 100 كجم، الذى سقط بالقرب من قرية مورشيسون الأسترالية فى عام 1969.

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وقام العلماء بتوجيه شعاع الليزرعلى النيزك، وذلك لمحاكاة اصطدام ضعيف، بالإضافة إلى أنهم أيضا استطاعوا محاكاة الرياح الشمسية، ونتيجة لذلك بدأ التفاعل الكيميائى اللازم لظهور الماء، حسب صحيفة "Nature Astronomy"

وقالت كاترينا ميلكوفيتش، القائمة على الدراسة: " هذه العملية المعقدة لتجديد جزيئات المياه السطحية يمكن أن تصبح آلية ممكنة لتجديد إمدادات المياه على أجسام أخرى بلا هواء مثل القمر".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للعلماء، يزيد هذا من فرص العثور على الماء على كواكب أخرى، مما يعنى إيجاد أشكال حياة مشابهة للأرض.