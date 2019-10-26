شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سيارات أجرة بدون سائق فى شوارع كاليفورنيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة كورية جنوبية شهيرة للسيارات لإطلاق أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة فى الشوارع العامة بكاليفورنيا الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستدعم سيارات الأجرة بنظام قيادة ذاتى من شركة Pony.ai الصينية الناشئة، لكن ستحتاج التجربة إلى وجود سائق بشرى على عجلة القيادة.

وتستخدم شركة صناعة السيارات التجربة لدراسة كيف يتصرف الناس خلال استخدام السيارات ذاتية القيادة، وسيكون بإمكان المستخدمين استدعاء السيارة الآلية بكل سهولة من خلال تطبيق على الهاتف الذكى، والذى سيوجه الركاب إلى محطات التوقف القريب.

من المقرر أن تبدأ الخدمة يوم 4 نوفمبر، وستكون كافة المشاويرمجانية للعملاء، إذ قال كريستوفر تشانج، رئيس قسم تطويرالأعمال والاستراتيجية والتكنولوجيا فى الشركة: "سيقدم البرنامج إلى عدة مئات من سكان إيرفين، بمن فيهم طلاب الجامعات، والهدف من ذلك هو دراسة سلوك المستهلك فى بيئة ذاتية القيادة، لنتعرف على الأنظمة البيئية، حيث تسافر السيارات وتعزز تجربة العملاء. "