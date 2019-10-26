تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن هاتف Moto G8 Play بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 272 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة موتورولا التجارية عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Moto G8 Play الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع سعر يبدأ من 272 دولار.

يتميز هاتف Moto G8 Play بشاشة LCD بحجم 6.2 إنش، كما يدعم جودة عرض HD بلس، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Mediatek Helio P70M وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الثلاثية في هاتف Moto G8 Play بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، وأيضاً مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث ليدعم عمق التصوير مع فلاش LED.

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وتضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم هاتف Moto G8 Play بطارية بقدرة 4000 mAh، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، كما يضم منفذ USB-C مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في سوق البرازيل والبيرو وأيضاً المكسيك بلوني الأحمر والأسود.

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