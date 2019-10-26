تكنولوجيا: هواوي تؤكد على مبيعات متوقعة تصل إلى 270 مليون وحدة من هواتفها الذكية في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مؤسس شركة هواوي Ren Zhengfei في تصريحاته مؤخراً، على أن الشركة قد وضعت توقعات لمبيعات هذا العام من الهواتف الذكية تصل إلى 270 مليون وحدة.

كانت شركة هواوي قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن شحن 200 مليون وحدة من الهواتف الذكية في 2019، وهي نسبة كبيرة في المبيعات، بشكل خاص مع إستمرار الحظر الأمريكي ومع توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولقد ساهم في إرتفاع نسبة المبيعات خفض تسعير هواتف Mate 30 وMate 30 Pro الجديدة في السوق الصيني، واليوم عاد مؤسس شركة هواوي بتصريحات جديدة للقنوات الإعلامية في السوق الأوروبي، حيث أشار إلى أن هواوي تتوقع إرتفاع شحنات الشركة إلى 270 مليون وحدة، أي بإرتفاع بنسبة 20 مليون وحدة عن توقعات محللي السوق.

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ولقد أشارت شركة هواوي خلال عام 2016 إلى أنها ستكون أولى الشركات المصنعة للهواتف الذكية بحلول عام 2021، لذا إذا حققت العملاق الصيني مبيعات 270 مليون وحدة في 2019، فإن هواوي ستحقق هدفها في النهاية بالفعل.

يذكر أن هواوي قدمت سلسلة هواتف Mate 30 بمجموعة من التقنيات الجديدة، لذا يترقب الكثير من المستخدمين توفر هذا الإصدار في الأسواق العالمية، إلا أن غياب خدمات جوجل عن هذا الإصدار يشكل تحدي كبير للترويج للهاتف في الأسواق العالمية.

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