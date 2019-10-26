الأرصاد الجوية تحدد موعد إنتهاء موجة السيول

الموجز

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء.

وكشف أشرف صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن استمرار حالة عدم الاستقرار فى درجات الحرارة، لافتا إلى أن المنخفض الجوى "رحل بلا عودة"، والذى نتج عنه إعصارا بدأ يتحرك من على منطقة الدلتا نحو شبه جزيرة سيناء فى المنطقة الشمالية.

وأوضح أشرف صابر، أن درجات الحرارة ستشهد استقرارا غدا، الأحد، مشيرا إلى تغطية المنطقة الشمالية من شبه جزيرة سيناء والدلتا مرتفع جوى يصحبه حالة اعتدال الظروف الجوية.

وتابع أشرف صابر، أن استمرار حالة السيول والأمطار الغزيرة من المتوقع أن تستمر اليوم، السبت، على منطقة شبه جزيرة سيناء، أما بعض المناطق على الدلتا والشمال الشرقى فتختلف الشدة من قوية لمتوسطة فى درجة سقوط الأمطار.