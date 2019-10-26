شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكبر تغيير بمحرك بحثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أنها أنجزت أكبرتقدّم منذ سنوات فى ما يخصّ الخوارزميات المعتمدة فى محرّكها البحثي، إذ تلجأ إلى التقنية المعروفة بـالتعلّم التلقائى لتحسين فهم طلبات البحث المقدّمة باللغة بالإنجليزية الدارجة، وتستند هذه الأداة إلى تقنية تعرف بـ "بيرت"، والقادرة على فهم المعنى الكامل لجملة ما بدلاً من تحليل كل كلمة على حدة.

وكما الحال مع البشر، تستوعب هذه البرمجية معنى الطلبات حتى عندما لا تكون الصياغة واضحة أو مكتملة، وقال باندو ناياك نائب رئيس الأبحاث فى جوجل: "نحسّن بشكل ملحوظ فهمنا للأبحاث، ما يمثّل أكبر تقدّم أنجزناه فى السنوات الخمس الأخيرة وأحد أكبرالإنجازات فى تاريخ الأبحاث عبر الإنترنت".

وبعض النماذج التى يطوّرها بيرت، هى معقدة لدرجة أنها تتطلّب معالجات قوية جدًا مصنوعة خصيصا لتتماشى مع تقنية الحوسبة السحابية، بحسب ما أفادت جوجل.وأعربت جوجل عن نيتها توسيع نطاق هذه التحسينات لتشمل لغات ومناطق أخرى على مرّ الأيام.

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