شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكريما لجهودها في مجال البيئة.. تسمية حشرة تيمنا بالناشطة "جريتا تونبرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق معجبون بعمل الناشطة الشابة "جريتا تونبرج " اسمها علي خنفساء صغيرة عسلية اللون وذلك تيمنا بنشاط ومساهمات الشابة جريتا، وذلك بمبادرة من العالم الذى اكتشفها، وفق ما أعلن متحف العلوم الطبيعية فى لندن، حسب سكاى نيوز.

وقال مايكل داربى الذى اكتشف هذه الخنفساء الصغيرة من رتبة خنافس العنكبوت، من بين 22 صنفا فى مجموعة المتحف: "اخترت هذا الاسم لأننى معجب فعلا بعمل الناشطة الشابة وأردت أن أنوّه بمساهمتها الاستثنائية" فى "رفع الوعى بالمسائل البيئية".

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جريتا تونبرج

ولا يتخطى طول "نيلوبتوديس جريتاي" الميليمتر الواحد، وهى بدون عينين وأجنحة، وعثر عليها فى أراضى نيروبى فى الستينيات، وفق ما أوضح المتحف فى بيانه.

ولفت ماكس باركلاى المسؤول عن مجموعة الخنافس فى المتحف إلى أن هذه الأخيرة لا تزال تضم المئات من أصناف الخنافس التى لم تحدد بعد، وهناك أيضا أنواع فى العالم تندثر حتى قبل اكتشافها بسبب تقلص التنوع الحيوي.

وذكر باركلي: "من الملائم تسمية الصنف الأجدد باسم شخص بذل جهودا حثيثة للدفاع عن البيئة وحماية الأصناف الهشة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".