TCL تكشف عن نموذج لهاتف قابل للطي ثلاثي الشاشات

كشفت شركة TCL الصينية عن نموذجها الأولي لهاتفها القابل للطي ثلاثي الشاشات والذي ينحني في مكانين ويفتخر بشاشة بقياس 10 إنشًا.

وبدأ صانعو الهواتف القابلة للطي في رفع مستوى الرهان عن طريق جهاز جديد بمفصلين يمكنهما الانحناء في اتجاهات مختلفة متعددة.

وتُعرف TCL بأنها شركة مصنعة للشاشة وأجهزة التلفزيون، لكنها تصنع أيضًا هواتف ذكية تحت العلامات التجارية Alcatel و BlackBerry و Palm.

وما تزال الشركة تطور هذا الهاتف الذي يحتوي على مفصلات متعددة تشكل حرف “Z” عند طيها، ويقدم شاشة بقياس 10 إنشًا عند فتحه بشكل كامل.

ولا يمتلك الجهاز حاليًا اسمًا رسميًا أو سعرًا أو تاريخ إصدار متوقعًا، كما أنه لا يمتلك شاشة تعمل، لكن وفقًا لما ذكره موقع CNET، فإن الشركة المصنعة – TCL – تخطط لدخول عالم الهواتف الذكية القابلة للطي عبر عدد من التصميمات المختلفة.

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وفي حال إصدار الشركة لمثل هذا الهاتف فإن الهاتف القابل للطي ثلاثي الشاشات سيواجه تحديات مضاعفة لتلك التي واجهتها الهواتف القابلة للطي ثنائية الشاشة، وخاصة كيفية حماية الشاشة أثناء طي الجهاز بشكل متكرر.

ويضم الجهاز اثنين من مفصلات DragonHinges الخاصة بالشركة، وهي الشيء الأكثر بروزًا في هاتف TCL، بحيث أنها تتحرك في اتجاهات مختلفة، إلى جانب أربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية ومنفذ شاحن USB-C، دون وجود منفذ سماعات الرأس من قياس 3.5 ميليمتر.

وذكرت الشركة في وقت سابق بأنها تأمل في إطلاق جهازها القابل للطي بحلول عام 2020، لكنه سيواجه الكثير من المنافسة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة القابلة للطي، إذ حصل جهاز هواوي القابل للطي Mate X على تاريخ إطلاق رسمي خلال الشهر القادم، بسعر 2400 دولارًا أمريكيًا.

بينما الجهاز القابل للطي الوحيد المتاح حاليًا للمستهلكين هو جالاكسي فولد Galaxy Fold من سامسونج، والذي يكلف 1980 دولارًا أمريكيًا.