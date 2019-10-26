مؤسس هواوي يتوقع شحن 270 مليون هاتف خلال 2019

كشفت شركة هواوي يوم الأربعاء الماضي عن عدد شحناتها من الهواتف الذكية منذ بداية عام 2019 الحالي، والتي بلغت نحو 200 مليون وحدة، متفوقة على العام الماضي بمدة 64 يومًا.

وبعد الإعلان عن هذا الرقم في تغريدة عبر حساب قسم الأجهزة المحمولة التابع للشركة، كشف مؤسس هواوي (رن جنغفي) لوسائل إعلام أوروبية أن هواوي تتوقع شحن 270 مليون هاتف ذكي خلال عام 2019، وهو أعلى بنحو 20 مليون وحدة مقارنةً بتوقعات المحليين.

وكانت عملاقة التقنية الصينية قد قالت في عام 2016: إنها تعتزم الظفر بالمركز الأول في سوق الهواتف الذكية عالميًا بحلول عام 2021، وفي حال تمكنت من شحن 270 مليون هاتف خلال 2019، فإنها تكون قد اقتربت كثيرًا من تحقيق هذه الهدف، بالنظر إلى أن شحنات سامسونج التي تستحوذ حاليًا على المركز الأول بلغت في عام 2018 نحو 290 مليون حدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان هواوي عن فتح باب الطلب المسبق على هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس) Mate X في الصين، حيث تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميًا في ظل العقوبات الأمريكية.

وتزعم واشنطن أن هواوي – التي تعد أيضًا أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات – تشكل خطرًا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس – وهو أمر نفته الشركة مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإن الحظر كان يعني أن شركة هواوي لن تتمكن من ترخيص أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، فضلًا عن خدمات الشركة، وتطبيقات، الأمر الذي أجبر الشركة على إطلاق هواتف (ميت 30) Mate 30 الشهر الماضي بدون خدمات وتطبيقات جوجل.

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يُشار إلى أن ما شحنته هواوي في عام 2019 من الهواتف الذكية كان جله في الصين، حيث أصبحت الشركة تحظى بشعبية كبيرة هناك بدوافع وطنية، إذ يُعتقد أن واشنطن تستهدف هواوي خاصةً في حربها التجارية مع الصين.

هذا؛ وقالت شركة هواوي مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري: إنها باعت مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد (ميت 30) Mate 30، وذلك خلال بضع ساعات بعد طرحه للبيع في الصين.

وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، وبسببه مُنعت من التعامل مع جوجل، إلى وضع هاتف (ميت 30) – الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم – في وضع صعب، خاصةً أن الهاتف حُرم من خدمات، وتطبيقات جوجل.