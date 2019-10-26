شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تخطط لإرسال إنسان آلى للبحث عن المياه على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها سترسل إنسانا آليا بحجم عربة الجولف إلى القمر عام 2022 للبحث عن مكامن للمياه الجوفية.

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية بأن إرسال الرجل الآلى يندرج فى مساعى تقييم المورد الحيوى قبيل العودة المزمعة لرواد الفضاء إلى القمر فى 2024 من أجل احتمال استخدامهم ماء القمر الجوفى للشرب وصنع وقود الصواريخ.

وسوف يتحرك الانسان الآلى الذى أطلق عليه اسم "فايبر" لكيلومترات على سطح القمر الترابى للبحث عن جيوب تحت السطح تضم "مئات الملايين من أطنان المياه المتجمدة التى يمكن أن تساعد فى تحويل القمر إلى نقطة انطلاق إلى المريخ".

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ومن المتوقع وصول المركبة إلى منطقة القطب الجنوبى للقمر فى ديسمبر 2022 حاملة 4 أجهزة لأخذ عينات من تربة القمر بحثا عن آثار الهيدروجين والأكسجين، وهما المكونان الأساسيان للماء ويمكن فصلهما وتحويلهما إلى وقود من أجل أسطول يجرى التخطيط له من المركبات التجارية.