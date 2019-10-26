شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التقاط صور سيلفى مع الغوريلا يعرضها للخطر ويهدد حياتها.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر العلماء من التقاط السائحين لصور سيلفى مع الغوريلا الجبلية في محميات الغابة الإفريقية، لأن هذا الأمر يعرض حياتها للخطر حيث إن البشر ينقلون للحيوانات نسخًا قاتلة من البرد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة أن السياح يتجاهلون القواعد ويقتربون من القرود المهددة بالانقراض، وذلك ينقل العدوى البشرية.

ووجد باحثون في المملكة المتحدة ما يقرب من 643 صورة على انستجرام تُظهر أن الأشخاص يقتربون أكثر من 23 قدمًا من الغوريلا بل وحتى لمسها.

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يسمح هذا القرب بنقل السعال ونزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تقتل الغوريلا، وتتزايد أعداد الإصابات في صفوف الغوريلا ، حيث أدى تفشي فيروس الميتروئوس البشري في رواندا مؤخراً إلى إصابة 11 قردة، ما أدى إلى وفاة اثنين.

وتسكن الغوريلا الجبلية الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، وإنهم معرضون للخطر، حيث يبلغ عددهم حوالي 1000 فقط.

ويُسمح للسائحين برحلات استكشافية لرؤية الرئيسيات في جميع البلدان الثلاثة، مع التحذير الذي من المفترض أن يظل الناس على بعد 23 قدمًا أى 7 أمتار من الغوريلا، ولكن عدم الالتزام يعرض حياة الحيوانات للخطر.