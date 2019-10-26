شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الثانية.. ناسا تفشل فى العثور على مركبة الهند الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت مركبة ناسا الاستكشافية على موقع الهبوط المستهدف للمركبة الفضائية فيكرام الهندية على القمر للمرة الثانية، ولم تتمكن مرة أخرى من اكتشاف موقعها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت مركبة الهبوط فيكرام التى تم تفقد أثرها وانقطع الاتصال بها خلال عملية الهبوط جزءًا من مهمة تشاندرايان 2 الهندية.

وقال نوح بيترو، عالم مشروع استكشاف القمر في ناسا، "أنا أظن بناءً على ما قالوه، أن الأمر قد يكون مجرد أننا لا ننظر إلى المكان الصحيح أو أننا لا نستطيع رؤيته بسبب الإضاءة"، مضيفا ، قال "حتى نعرف المزيد من التفاصيل حول مكان المركبة، سيكون من الصعب علينا أن نجدها".

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وتتمثل مهمة مركبة ناسا الاستكشافية التى تدور فى مدار القمر فى دراسة سطح القمر، ولكنها تمر من موقع مركبة الهبوط مرة فى الشهر، وهو ما يجعلها تبحث عن وجودها فى طريقها.

وظلت مركبة ناسا الاستكشافية LRO تدور حول القمر منذ أكثر من عقد من الزمن، مما يسمح للفريق الذي يقف خلفها من وضع جدول زمني مفصل للتغيرات في سطح القمر.

وأوضح بيترو "نود أن نرى ما حدث لأننا نريد أن نعرف ما حدث"، مضيفا "بالتأكيد هناك شيء يمكن تعلمه حول ما يحدث عندما تتفاعل مركبة فضائية مع سطح القمر."