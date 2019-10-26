شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مصير القارة القطبية الجنوبية بعد ذوبان الجليد السريع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب العلماء على سؤال مهم وهو هل فات الأوان بالنسبة للقارة القطبية الجنوبية؟ حيث قالوا إن انهيار الجرف الجليدي أمر لا مفر منه لأن الجليد يذوب بسرعة كبيرة منذ 300 عام بالفعل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة أن انهيار الطبقات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" قد يكون أمراً لا مفر منه لأنه واجه حوالي 300 عام من الذوبان والترقق فى سمكه.

وأعاد الباحثون بناء المعدل الذي يذوب فيه الأنهار الجليدية على مدار الـ250 عامًا الماضية، حيث وجدوا أن معدل الذوبان بدأ في الزيادة في حوالي عام 1706 بعد الميلاد.

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ويحذر الباحثون من أنه قد لا يوجد شيء يمكن القيام به لمنع انهياره، فى ظل تغير المناخ السريع، ولاستكشاف كيف كان السبب وراء فقدان الجليد في الماضي، ومدى تأثير هذا في الوقت الحاضر، حلل ويليام ديكنز من المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية وزملاؤه مجموعة أساسية من الرواسب البحرية المأخوذة من الطرف الشمالي الشرقي لشبه جزيرة أنتاركتيكا.

وقال الباحثون: "هناك اتجاه متزايد في التصريف الجليدي منذ عام 1400 تقريبًا على الرغم من أنه لم يكن حتى عام 1706، حيث تجاوز التصريف المستويات التي شهدتها خلال الـ 6،250 عام الماضية".

ووجد الباحثون أيضًا تسارعًا ملحوظًا في ذوبان الجليد، الذي بدأ في عام 1912، وأوضحوا "إذا كان تفسيرنا صحيحًا، فإن أحد الآثار المحتملة لبياناتنا هو أن البداية المبكرة للذوبان ساهمت في فقدان شبه متزامن للطبقات الجليدية على طول شبه جزيرة أنتاركتيكا الشرقية".

وأضافوا أن هذا يوفر مزيدًا من الدعم لفكرة أن الطبقات الجليدية في شبه جزيرة أنتاركتيكا الشرقية مهيأة للانهيار.